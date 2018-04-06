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برلمان

المؤتمر يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

الجمعة 06/أبريل/2018 - 01:03 ص
البابا تواضروس الثانى
البابا تواضروس الثانى
أحمد أيمن
تقدم حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب بالتهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ولجميع الأخوة الأقباط بأخلص التهانى القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة احتفالات مصر بعيد القيامة المجيد.

وأكد حزب المؤتمر فى برقيته أن البابا تواضروس الثانى دائما كانت له مواقفه التاريخية والمشرفة دفاعا عن مصر وشعبها وقائدها أمام العالم كله ، مشيرا إلى أن الشعب المصرى كله يقدر هذه المواقف من البابا تواضروس الثانى تجاه مصر وشعبها والتى كانت لها آثارها الإيجابية والكبيرة فى وحدة المصريين وتماسكهم لمواجهة جميع التحديات والمخاطر التى تواجه الدولة المصرية.

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