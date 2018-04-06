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برلمان

برلمانى يتقدم باقتراح برغبة لإنشاء محطة تحلية مياه فى إحدى قرى المنيا

الجمعة 06/أبريل/2018 - 03:10 ص
النائب أحمد شرموخ
النائب أحمد شرموخ
معتز الخصوصى
قال النائب أحمد شرموخ ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أنه سيتقدم باقتراح برغبة لإنشاء محطة تحلية مياه فى قرية المحرصة بملوي بالمنيا والتى تخدم 4 قرى مجاورة، نظرا لأن المياه التي يستخدمها أهل القرية مياه آبار مختلطة بمياه المجارى وغير صالحه للاستخدام الآدمى.

وأكد شرموخ فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن إنشاء محطة تحلية المياه ستساهم بشكل كبير فى تناول أهالى القرية لمياه نظيفة غير ملوثة وستحميهم من إصابتهم بأمراض الفشل الكلوي والتهاب الكبد الوبائى.

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