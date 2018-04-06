برلماني يطالب وزير الزراعة بتحديد أسعار المحاصيل قبل الموسم

طالب النائب العمدة صبرى، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة بتحديد أسعار المحاصيل الزراعية قبل موسم الزراعة، مشيرا إلى أنه لم يحدد حتى الآن سعر القمح قبل بدء موسم زراعته.



وأكد صبرى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن التأخر فى تسعير المحاصيل الزراعية قبل موسم الزراعة أمر خاطئ ، ولابد من سرعة تحديد أسعارها حتى يحصل الفلاح على هامش ربح جيد، وذلك طبقا لنصوص الدستور.

