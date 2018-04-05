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موسى مصطفى موسى: تحملت الحملة الشرسة على شخصي من أجل مصر.. فيديو

الخميس 05/أبريل/2018 - 07:51 م
موسى مصطفى موسى
موسى مصطفى موسى
هاني حسين
قال موسى مصطفى موسى، المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية، رئيس حزب الغد، إن المشاركة في الإنتخابات الرئاسية لها اهمية كبيرة للغاية، مضيفا: "نحن أدينا دورنا التفاعلي الوطني بالمشاركة في الإنتخابات الرئاسية، ومنع تواجد الرئيس السيسي بمفرده في الانتخابات لقطع الطريق أمام المتربصين بالدولة المصرية لإسقاطها.

وأضاف مصطفى موسى في حواره مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه قرر خوض الإنتخابات الرئاسية لأنه يملك برنامجا إنتخابيا تنمويا لصالح الدولة المصرية، مضيفا:" لم أنظر إلى الهجوم الضاري على شخصي في بداية ترشحي للانتخابات الرئاسية وكنت أضع أمن مصر واستقرارها نصب أعيني".

وتابع: "تحملت الحملة الشرسة على شخصي من أجل مصلحة مصر".

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