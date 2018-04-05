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رياضة

رئيس اتحاد الجودو يسافر إلى اليابان برفقة محمد رشوان أسطورة اللعبة

الخميس 05/أبريل/2018 - 07:43 م
صدى البلد
منتصر المرشدى
يتوجه مطيع فخر رئيس اتحاد الجودو، السبت المقبل إلي اليابان فى زيارة تستغرق 5 أيام لمقابلة رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية ورئيس الاتحاد الياباني للجودو من أجل استعادة العلاقات التى توترت فى المجلس السابق بين الاتحاد المصري واليابان التى تعد من أهم الدول تميزا فى رياضة الجودو والسومو.

يرافق رئيس الجودو فى الزيارة أسطورة اللعبة والبطل الأولمبي محمد رشوان الذى يمثل حالة عشق لليابان شعبا وقيادة نظرا لمساهمته فى تطوير اللعبة على مدار السنوات الماضية.

من المنتظر أن يلتقى وفد الاتحاد المصرى مع محافظ طوكيو والملحق الثقافى اليابانى، بالإضافة إلي الاجتماع مع 4 رؤساء جامعات من أجل الاتفاق على توأمة مع الاتحاد المصرى من خلال استضافة المنتخبات الوطنية وإجراء دورات تدريبية للمدربين المصريين والاستفادة من الخبرات اليابانية برياضة الجودو.

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