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اقتصاد

أرامكو ترفع سعر بيع الخام العربي الخفيف لآسيا في مايو

الجمعة 06/أبريل/2018 - 04:03 ص
أرامكو السعودية
أرامكو السعودية
رويترز
قالت أرامكو السعودية، إنها رفعت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا في مايو بمقدار 0.10 دولار للبرميل ليصبح بعلاوة قدرها 1.20 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار خامي عمان ودبي‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬.

ورفعت الشركة سعرها الرسمي لبيع الخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا في مايو بواقع 20 سنتا عن الشهر السابق ليصبح بخصم قدره 2.95 دولار للبرميل عن خام برنت.

وتحدد سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف المتجه إلى الولايات المتحدة بعلاوة 0.60 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخامات العالية الكبريت لشهر مايو بانخفاض عشرة سنتات عن الشهر السابق.

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