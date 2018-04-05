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أخبار البلد

انتشار الباعة الجائلين في مولد السيدة زينب .. صور

الخميس 05/أبريل/2018 - 07:41 م
صورة لأحد الباعة
صورة لأحد الباعة الجائلين
محمد بدران : كريم محمد
انتشرت مساء اليوم الخميس موائد الرحمن في ساحة السيدة زينب، بمحيط المسجد، والذي يشهد توافد العشرات من المواطنين للاحتفال بمولد السيدة زينب.

وشهد محيط مسجد السيدة زينب انتشارا كثيفا للباعة الجائلين، وسط تواجد لرجال شرطة المرور لتنظيم الحركة المرورية تزامنًا مع الاحتفالات ومن المقرر، أن يحتفل أبناء الطرق الصوفية بالليلة الكبيرة لمولد السيدة زينب رضى الله عنها، 10 أبريل الجاري.

يذكر أن السيدة زينب هى الابنة الكبرى رضى الله عنها للسيدة فاطمة الزهراء والإمام على بن أبى طالب كرم الله وجهه، وُلدت فى شهر شعبان بعد مولد شقيقها الحسين بسنتين، وعاصرت إشراق النبوة عِدَّةَ سنوات، وسَمَّاهَا "الرسول"- صلى الله عليه وسلم- "زينب" على اسم ابنته.
انتشار الباعة الجائلين في مولد السيدة زينب .. صور
انتشار الباعة الجائلين في مولد السيدة زينب .. صور
انتشار الباعة الجائلين في مولد السيدة زينب .. صور

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