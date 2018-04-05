خبير روسي: الولايات المتحدة لن تخرج من سوريا لهذا السبب

قال المحاضر في قسم الأمن القومي بكلية السياسة الدولية بجامعة موسكو، أليكسي فينينكو، إن الولايات المتحدة لن تخرج من سوريا على الرغم من عدم شرعية تواجدها في البلاد.



وأوضح فينينكو أن الأمريكيين لن يتركوا سوريا لأن ذلك سيكون بمثابة هزيمة واضحة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مضيفًا: "الفلسفة الأمريكية مبنية بطريقة لا يمكن معها حتى مجرد الإشارة إلى هزيمة إذا لم تكن هناك هزيمة حقيقية كهزيمة الولايات المتحدة في فيتنام"، بحسب وكالة "نوفوستي" الروسية.



وتابع: "بالنسبة لهم فكرة التنازل خط أحمر وأمر غير مقبول".



وأضاف فينينكو: "أتوقع أن تقوم واشنطن بسحب بضع عشرات الطائرات من سوريا ثم يقولون أنظروا أي تنازلات قدمنا".



وأشار الخبير الروسي إلى أن الولايات المتحدة تمتلك شبكة كاملة من "الشركاء الصغار" الذين يمكن الاعتماد عليهم مثل بريطانيا وفرنسا، لافتًا إلى أن تلك الدولتين يمكن أن توكل لهم الولايات المتحدة جزءا من مخططاتها في سوريا.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عزمه إخراج جيش بلاده من سوريا وإعادته إلى الوطن لما تتكبده واشنطن من أموال، إلا أن مستشاري الرئيس الأمريكي أستطاعوا إقناعه أن يؤجل قرار الخروج مؤقتًا.