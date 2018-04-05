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أخبار البلد

ننشر خطة الصحة لتأمين أعياد شم النسيم

الخميس 05/أبريل/2018 - 07:44 م
مستشفي - صورة أرشيفية
مستشفي - صورة أرشيفية
محمود نوفل
بدأت وزارة الصحة والسكان خطة طوارئ شاملة لتأمين احتفالات أعياد شم النسيم شملت رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومديريات الشئون الصحية ومنع الإجازات خاصة المستشفيات القريبة من الطرق السريعة بجميع المحافظات وتجهيز فرق الانتشار السريع من أطباء الرعاية الحرجه والعاجلة.

إضافة إلى تحديد مستشفيات الإخلاء ودعم المستشفيات بأطباء فرق الانتشار السريع المركزية، حيص تم تدعيم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات، وتوفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته، ورفع درجة الاستعداد بغرفة العمليات.

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