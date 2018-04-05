محافظ الدقهلية :ازالة "عقار توريل" المائل فور إخلاء السكان..صور

وجه الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، بسرعة الازالة الفورية للعقار المائل بمنطقة توريل الجديدة فور إخلاء سكانه



وتتولي شركة المقاولين العرب تنفيذ اعمال الازالة طبقًا للتقرير المعد من اللجنة المشكلة من كلية الهندسة جامعة المنصورة تحت اشرافهم ومتابعتهم ابتداء من يوم السبت القادم.



جاء ذلك خلال اجتماعه باللجنة المشكلة لوضع آلية أمنة لإزالة العقار المائل بمنطقة توريل الجديدة بمدينة المنصوره التابعة لحي شرق.



حضر الاجتماع المهندس مختار الخولي، السكرتير المساعد، حسام عبداللطيف، رئيس حي شرق المنصورة، الدكتور محمود الجمل، استاذ بكلية الهندسة جامعة المنصورة، الدكتور صلاح البجلاتي، استاذ بكلية الهندسة جامعة المنصورة، المهندس عبدالرحمن صالح، مدير منطقة الدقهلية للمقاولين العرب، الوفد المرافق له.



وشدد الشعراوي، علي ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على ارواح المواطنين والحفاظ على العقارات المجاورة وعدم المساس بها وانشاء كردون امني حول العقار، انشاء ممر آمن للمواطنين المقيمين في العقار المقابل، غلق جميع الشوارع والطرق المؤدية للعقار وتوفير سيارات الإسعاف والإطفاء اللازمة وتواجد مروري مستمر، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ الاسلوب المناسب لتأمين العمال بواسطة سبل السلامة والصحة المهنية حرصًا على ارواحهم.



وكلف المحافظ، رئيس حي شرق المنصورة، بسرعة اخلاء العقار خلال 24 ساعة بالقوي الجبرية نظرا للخطورة الداهمة التي تهدد حياة المواطنين والمنشآت المجاورة لهذا العقار، بالإضافة الي توفير كافة المعدات اللازمة لرفع المخلفات الناتجة عن عملية الازالة.