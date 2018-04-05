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اقتصاد

إيجوث تستعرض آخر تطورات أعمال هدم فندق الكونتيننتال بالأوبرا

الخميس 05/أبريل/2018 - 07:46 م
صدى البلد
علياء فوزى
أكدت الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "ايجوث" إحدى شركات القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال، حرصها على استعراض ما تم من خطوات فى أعمال هدم في فندق الكونتيننتال بميدان الأوبرا، التابع لها.

ومن جانبه قال المحاسب شريف بندارى، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "ايجوث" فى بيان صحفى اليوم، إن أعمال الهدم بدأت فى 28 يناير 2018 وذلك تنفيذا لرخصة الهدم رقم 4/16/01/12 بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء حيث تم هدم مبنى الفندق بالكامل حتى الدور الأول الذى يمثل نسبة 25% تقربيا من إجمالى المسطح الكلى للمبنى.

وأضاف بندارى، أنه جار إعداد التدابير اللازمة لصلب الواجهة المطلة على شارع عدلى حفاظا عليها طبقا لمتطلبات التنسيق الحضارى وذلك تمهيدا للبدء فى الأسبوع القادم أعمال الهدم للبرج جهة شارع عدلي ابتداءا من جهة الفندق الداخلية وعلى أن يتم الأعمال تدريجيا وصولا إلى مسافة حوالى 3 أمتار من المواجهة على شارع عدلى وفقا للاشتراطات والخطة التى أعدها المكتب الاستشارى ودون الوصول أو المساس بالواجهة المطلة على الشارع.

يذكر أن أعمال الهدم تتم تحت إشراف مكتب الاستشارى الدكتور على عبد الرحمن أستاذ الإنشاءات بكلية الهندسة جامعة القاهرة.

أشار بندارى، إلى أن شركته قامت من خلال لجنة مشكلة بمعرفة الشركة القابضة للسياحة والممثل فيها هيئة الرقابة الإدارية ومحافظة القاهرة وجهاز التنسيق الحضارى والشركة القابضة وإيجوث وعدد من شاغلى المحلات والأعين بوضع آليات تعويض لشاغلى المحلات بالفندق وفقا للضوابط التى حدد قرار رئيس مجلس الوزراء.

تابع: تم التوصل لاتفاق مع مستأجري المحلات وشاغلى الأعين الذين تقدموا للجنة للتحاور عن مساحة قدرها بما يمثل حوالى 40% من إجمالي مساحة المحلات والغرف والورش بكل من البرج المطل على شارع 26 يوليو والبرج المطل على شارع عدلى وكذلك الأعين بالدور الأرضى والأول بالفندق القديم.

وجار الآن استيفاء الأوراق والمستندات من قبل الشاغلين وإتمام الرفع المساحى للمحلات والأعين طبقا للطبيعة لصرف التعويضات.

وكانت "ايجوث" أخطرت كافة الجهات المعنية والمستأجرين بتنفيذها لرخصة الهدم فى حينه كما قامت بوضع لافتات على كافة جوانب المبنى للإعلان عن أعمال الهدم حفاظا على أرواح وممتلكات شاغلى العين والمحلات والمارة.

وتهيب الشركة بالمستأجرين التقدم إلى مقرها 18 أ شارع البورصة التوفيقية والتوقيع على استمارة التعويضات مصحوبة بالمستندات المؤيدة حتى يتم صرف التعويض عن كل محل وعين.

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