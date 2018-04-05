تناول الفلفل الأخضر يوميا واكتشف ما سيحدث للجسم

لا يعلم الكثير منا الفوائد العديدة التى يمنحها لنا تناول قطعة واحدة من الفلفل الأخضر وهو ما يجعل معظمنا لا نستفيد بقدر كبيرة من تلك الفوائد العديدة، ولكن عقب الإطلاع على السطور التالية حتما سيتغير الأمر كثيرا.



فكما جاء في موقع "بولد سكاى" الهندى، فأن تناول ثمرة واحدة من الفلفل الاخضر يوميا يساهم فى التصدى لمشكلة الإنتفاخ والشعور بآلم المعدة والغازات الكريهة، فضلا عن ذلك يلعب دور أساسي فى القضاء على مشكلة ارتفاع مستوى الكولسترول السييء فى الجسم.



وبحسب ما جاء في الموقع، فان تناول الفلفل الأخضر باستمرار يساعد فى التخلص من مشكلة ارتفاع مستوي السكر فى الدم والقضاء على السموم والبكتريا الضارة.