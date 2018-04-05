ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بنات البلد

تناول الفلفل الأخضر يوميا واكتشف ما سيحدث للجسم

الخميس 05/أبريل/2018 - 07:47 م
صدى البلد
علا أحمد
لا يعلم الكثير منا الفوائد العديدة التى يمنحها لنا تناول قطعة واحدة من الفلفل الأخضر وهو ما يجعل معظمنا لا نستفيد بقدر كبيرة من تلك الفوائد العديدة، ولكن عقب الإطلاع على السطور التالية حتما سيتغير الأمر كثيرا.

فكما جاء في موقع "بولد سكاى" الهندى، فأن تناول ثمرة واحدة من الفلفل الاخضر يوميا يساهم فى التصدى لمشكلة الإنتفاخ والشعور بآلم المعدة والغازات الكريهة، فضلا عن ذلك يلعب دور أساسي فى القضاء على مشكلة ارتفاع مستوى الكولسترول السييء فى الجسم.

وبحسب ما جاء في الموقع، فان تناول الفلفل الأخضر باستمرار يساعد فى التخلص من مشكلة ارتفاع مستوي السكر فى الدم والقضاء على السموم والبكتريا الضارة.

ترشيحاتنا

خبير روسي: الولايات المتحدة لن تخرج من سوريا لهذا السبب

بـ"طعنة في الظهر".. جيران قتيل المرج: طمع في فلوسها فخلصت عليه.. شاهد

تفاصيل احتجاز أيمن نور للعاملين بقناة الشرق ..فيديو

الداخلية : مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع القوات بالسحر والجمال ..فيديو وصور

شاهد.. إطلالة غير متوقعة لـ "منة عرفة" بالأحمر الناري

ابنة الجاسوس الروسي تخرج عن صمتها

إغلاق شركة «إبسوس» للخدمات الاستثمارية نهائيا في مصر.. وإحالتها للنيابة العامة

موسى مصطفى موسى: تحملت الحملة الشرسة على شخصي من أجل مصر.. فيديو

قرار عاجل من خادم الحرمين الشريفين بشأن إقامة حديقة عالمية

تناول الفلفل الأخضر يوميا واكتشف ما سيحدث للجسم

شاهد.. تعليق مصطفى بكري على الحوت الازرق لعبة الموت

شاهد.. "عم حسان" أشهر بائع في الدقي.. نصف قرن في بيع الكتب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إطلالة غير متوقعة لـ "منة عرفة" بالأحمر الناري

بأيادٍ مصرية قناطر أسيوط الجديدة تدخل الخدمة .. فيديو وصور

ضبط 11 طن دواجن وأسماك فاسدة بشرق شبرا الخيمة.. صور

شاهد.. "عم حسان" أشهر بائع في الدقي.. نصف قرن في بيع الكتب

شاهد.. مدير أمن الجيزة يتفقد كنائس أكتوبر ويشدد على اليقظة التامة

فيديو

شاهد.. تعليق موسى مصطفى موسى على دعوات مد فترة الرئاسة لـ 6 سنوات
وزير الدفاع: الشعب المصري اختار الحفاظ على كيان الدولة المصرية .. فيديو
موسى مصطفى موسى: أيمن نور كذاب كبير.. فيديو
تامر أمين: صراع بين ريال مدريد وبرشلونة على ضم محمد صلاح.. فيديو
مدرب مصرى يقود النصر العمانى للتتويج بكأس السلطان قابوس..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟