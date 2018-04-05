تغني وتعزف على البيانو لطفلها المريض بالسرطان في المستشفى..فيديو

تداول رواد موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" مقطع فيديو مؤثر يظهر، أم تغنى وتعزف على البيانو فى المستشفى من أجل طفلها

المصاب بالسرطان.



عزفت "أبي ترنر" لإبنها البالغ من العمر عام واحد فى ولاية "ساوث كارولينا" الأمريكية، بينما كانت تنتظر معهد "دايوك" لعلاج السرطان.



وبدا الطفل يغفو على أنغام وغناء والدته، وأصابت المفاجأة الأم التى اكتشفت تواجد طاقم المستشفي بالكامل يشاهدها ويحيها على تصرفها النبيل، فانهمرت دموعها.



يذكر أن الفيديو حصد مئات الألاف من المشاهدات فى وقت قصير للغاية.



