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تطوير أساليب الفحص الضريبي في رسالة ماجستير بـ"تجارة بني سويف" ..صور

الخميس 05/أبريل/2018 - 07:45 م
الباحثة يسرا محسن
الباحثة يسرا محسن شحاتة
محمد عبد الحليم
حصلت الباحثة يسرا محسن شحاتة علي درجة الماجستير في المحاسبة من كلية التجارة جامعة بني سويف في الرسالة المقدمة منها بعنوان " تطوير أساليب الفحص الضريبي لتشمل مراجعة الانظمة المحاسبية الإلكترونية من خلال إستخدام الأساليب المتقدمة للمراجعة المستمرة " . وذلك اليوم الخميس بمسرح كلية التجارة بحرم الجامعة .

وتشكلت لجنة المناقشة والحكم علي الرسالة من كل من الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الحفيظ ، أستاذ المحاسبة والمراجعة ووكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب بجامعة بني سويف رئيسا ومشرفا ، الأستاذ الدكتور أسامه سعيد عبد الصادق أستاذ المحاسبة والمراجعة ووكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون التعليم والطلاب بجامعة بني سويف عضوا ، الأستاذ الدكتور أستاذ المحاسبة المساعد كلية التجارة جامعة القاهرة عضوا .

وتناولت الباحثه فى الرساله آثر التشغيل الالكترونى فى المنشآت والإعتماد على أنظمة محاسبية ألكترونية بدلا من الانظمة المحاسبية الالكترونية على الفحص الضريبى ما يجعل ضرورة تطوير اساليب الفحص الضريبى ليواكب التطورات وذلك عن طريق الاعتماد على الاساليب المتقدمة للمراجعة المستمرة لاعطاء التأكيد والتوثيق والمصداقية على المعلومات والبيانات المحاسبية محل الفحص.

حضر المناقشة لفيف من أهالي وأصدقاء وزملاء الباحثة.
تطوير أساليب الفحص الضريبي في رسالة ماجستير بـ"تجارة بني سويف" ..صور
تطوير أساليب الفحص الضريبي في رسالة ماجستير بـ"تجارة بني سويف" ..صور
تطوير أساليب الفحص الضريبي في رسالة ماجستير بـ"تجارة بني سويف" ..صور
تطوير أساليب الفحص الضريبي في رسالة ماجستير بـ"تجارة بني سويف" ..صور
تطوير أساليب الفحص الضريبي في رسالة ماجستير بـ"تجارة بني سويف" ..صور
تطوير أساليب الفحص الضريبي في رسالة ماجستير بـ"تجارة بني سويف" ..صور
تطوير أساليب الفحص الضريبي في رسالة ماجستير بـ"تجارة بني سويف" ..صور
تطوير أساليب الفحص الضريبي في رسالة ماجستير بـ"تجارة بني سويف" ..صور
تطوير أساليب الفحص الضريبي في رسالة ماجستير بـ"تجارة بني سويف" ..صور
تطوير أساليب الفحص الضريبي في رسالة ماجستير بـ"تجارة بني سويف" ..صور
تطوير أساليب الفحص الضريبي في رسالة ماجستير بـ"تجارة بني سويف" ..صور
تطوير أساليب الفحص الضريبي في رسالة ماجستير بـ"تجارة بني سويف" ..صور

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