موسى مصطفى موسى لـ السيسي: كلمتك غيرت فكرى ولن نتركك.. فيديو

قال موسى مصطفى موسى، المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية، رئيس حزب الغد، تعليقا على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيه الشكر له، لأنه خاض الإنتخابات الرئاسية بشرف، إن كلمة الرئيس غيرت فكره، ولن يتركه وسيقف بجانبه لصالح مصر.



وأضاف مصطفى موسى في حواره مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج " حقائق وأسرار" على قناة " صدى البلد": "لدينا برنامج تنموي نسعى إلى تنفيذه مع الرئيس السيسي، لأن هذا الرجل ضحى بنفسه واتخذ قرارات في منتهى الصعوبة لصالح مصر".



وتابع: "سعيد بنجاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونتكاتف معه من أجل مصلحة مصر.. فهو يعتبر الشعب المصري هو حزبه، ولابد من تعاون الأحزاب من أجل مستقبل مصر والوصول لبر الأمان".