فوائد غير متوقعة لتناول الشوكولاتة أثناء الحمل.. لن تتوقعيها

كشفت دراسة حديثة أنه على المرأة الحامل أن تتناول الشوكولاتة، وذلك لأنها تحتوي على كميات كبيرة من الفيتامينات والمعادن، حيث إن الكثيرين يعتقدون أنها ضارة للجنين وللأم، إلا أنها تحتوي على الكثير من الفوائد للأم وللجنين.



وتحتوي الشوكولاتة على هرمون السعادة، والذي يعزز معنويات الأم، مما يجعلها علاجا جيدألأكتئبا الحمل، وقد اجريت دراسة على 305 امرأة حامل، وقد تناول بعضهم الشوكولاتة بشكل يومي، ومنهم من امتنعت عن تناولها خوفا منها على الحمل، وقد أظهرت النتائج ان الأمهات التي تناولت الشوكولاته شهدت أطفالهم نشاطا، وكانوا أكثر حيوية، وابتساما.



وأكدت الدراسة كذلك، أن المادة الكيماوية "الفينيلتيلامين" المتواجدة في الشوكولاتة والمسؤولة عن تحسن المزاج، تنتقل من الأم إلى جنينها، ويبقى معه حتى بعد الولادة، لذا من الضروري تناولها خلال فترة الحمل، عكس المعتقدات الشائعة، وإلى جانب تحسين المزاج.



وتحتوي الشوكولاته على نسبة عالية من مادة "فلافانول"، التي تساعد في تكوين الجنين والمشيمة، وهذه المادة تتواجد أكثر في الشوكولاتة السوداء، والتي يُنصح تناولها من أجل إبعاد الأم عن الإصابة بالتسممات، والتي يمكن ان تهدد حياتها وحياة الجنين، لاحتوائها على مادة "الثيوبرومين"، التي تقوي المناعة وتتصدى لأي تسمم.



وتتضمن الشوكولاتة السوداء نسب أقل من السكريات والدهون، بينما تحتوي على نسب مرتفعة من "الثيوبرومين" و "الفينيلتيلامين"، كما أنها تساعد في خفض نسب الكوليسترول الذي يرتفع خلال فترة الحمل لدى بعض الأمهات.