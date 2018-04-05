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تامر أمين يتقمص شخصية أسامة منير ويتحدث عن الحب.. فيديو

الخميس 05/أبريل/2018 - 07:50 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
تقمص الإعلامي تامر أمين، شخصية الإذاعي أسامة منير قائلًا: « مستمعينا بكل الحب هنتكلم عن الحب، وكل كلمة فيها حاء وباء.. تخيل لو بتحب حياتك هتبقي إيه».

وأضاف أمين، خلال برنامجه«الحياة اليوم»المذاع عبر فضائية«الحياة»، أن هناك نوعا من الجفاف في المشاعر لدي الكثير منا، فالحياة بلا حب لا تعد حياة ونتحول الي كائنات تعمل وتأكل وتشرب فقط، موضحًا ان تلك الحالة من جفاف المشاعر لها العديد من الأسباب والعوامل.

وتابع: «الزوج أصبح لا يقول لزوجته بحبك.. والزوجه لا تقول لزوجها بحبك.. حتي المرتبطين أصبح كل همهم وشاغلهم الشاغل الترتيبات للزواج وتكاليفه».

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