قيادي حمساوي يسخر من "أفيخاي أدرعي" بسبب مظاهرات العودة

سخر موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية من أفيخاي ادرعي، الناطق باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي عقب تصريحه بأن المظاهرات حرام، وحرق الكاوتشوك حرام.



وقال "أبو مرزوق" في تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "الشيخ أفيخاي ادروعي! يفتي بالأمس: أن المظاهرات حرام، واليوم حرق الكاوشوك حرام، اما قتل من يحمل الكاوتشوك فهو حلال".



وأضاف : "وصدق الله الذي وصفه وأمثاله بأنهم يحرفون الكلم عن مواضعه، ونصيحتي ودعوتي لكل من يتابعه ان يلغي موقعه على تويتر او الفيس بوك من حسابه، وهذا خير رد على افترائه على الله".



ياتي ذلك بالتزامن مع استعدادات الفلسطينين لمسيرات جمعة العودة الثانية على الحدود الفلسطينية مع الإحتلال الإسرائيلي.