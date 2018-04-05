طريقة طبيعية تقضي على مشكلات الهالات السوداء سريعا

تعتبر الهالات السوداء من أكثر المشكلات التى تهدد الكثير من الفتيات وتؤثر على جمالهن بصورة كبيرة، واستخدام مستحضرات العناية بالبشرة أمر غير مجدي وقد يؤثر بالسلب على البشرة ويسبب الكثير من المشكلات.



فكما جاء في موقع "شير كير"، فإن هناك طريقة سهلة وبسيطة تساعد فى التصدي لمشكلة الهالات السوداء والتى تتميز أنها بمكونات طبيعية.



المكونات المطلوبة:

جوز هند.

ماء.

قشر موز.



الطريقة:

تخلط المكونات كلها معا فى وعاء واحد.

ضعي المكونات كلها معا وضعيها حول محيط منطقة العين.

اتركى الخليط لمدة ربع ساعة.