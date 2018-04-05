ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

تامر أمين: صراع بين ريال مدريد وبرشلونة على ضم محمد صلاح.. فيديو

الخميس 05/أبريل/2018 - 07:57 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
قال الإعلامي تامر أمين، أن هناك شخصية مصرية نالت حب الجميع بلا إستثناء وهو اللاعب العالمي محمد صلاح، حيث تهافت المصريون علي مشاهدة مباراة فريقه ليفربول.

وأضاف أمين، خلال برنامجه«الحياة اليوم» عبر فضائية«الحياة»، أن هناك نوعا غريبا وكبيرا من الحماسة من المصريين عندما يشارك " أبو صلاح" في أي مبارة ولعل أبرزها مباراة الأمس حيث امتلأت الكافيهات بالمواطنين، وكأن هناك مباراة للمنتخب الوطني وتعالت الهتافات والأحضان بين الجمهور عندما احرز اللاعب هدفا وساعد في الهدف الثاني .

وتابع: "محمد صلاح تحول من لاعب مصري محترف إلي أفضل لاعب إفريقيا وعالميا، ولعل المفاوضات التي تجري الآن من أجل ضمه إلي نادي ريال مدريد ، وبرشولونة أبرز دليل ان اللاعب أحدث حالة في الكرة العالمية".

ترشيحاتنا

شاهد.. "عم حسان" أشهر بائع في الدقي.. نصف قرن في بيع الكتب

قرار عاجل من خادم الحرمين الشريفين بشأن إقامة حديقة عالمية

ننشر أسماء الفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية

شاهد .. رسالة مؤثرة من نجم الأهلي والزمالك السابق لـ "أبو تريكة"

ممدوح عباس: كشف أكبر قضية فساد رياضي قريبا.. والأسماء مفاجأة

موسى مصطفى موسى: لا تصالح مع من تلوثت أيديهم بالدماء.. فيديو

لندن تسلم ابنة الجاسوس الروسي طلبًا من الحكومة الروسية

طارق حامد يرد على شائعات توقيعه للأهلى

موسى مصطفى موسى: أهل بيتي فوجئوا بقرار ترشحي أمام الرئيس السيسي.. فيديو

5 أعراض تؤكد إصابتك بالسكر دون أن تعلم ..انفوجراف

موعد بدء حجز السيارات الكهربائية المستعملة في مصر

ضبط 11 طن دواجن وأسماك فاسدة بشرق شبرا الخيمة.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إطلالة غير متوقعة لـ "منة عرفة" بالأحمر الناري

بأيادٍ مصرية قناطر أسيوط الجديدة تدخل الخدمة .. فيديو وصور

ضبط 11 طن دواجن وأسماك فاسدة بشرق شبرا الخيمة.. صور

شاهد.. "عم حسان" أشهر بائع في الدقي.. نصف قرن في بيع الكتب

شاهد.. مدير أمن الجيزة يتفقد كنائس أكتوبر ويشدد على اليقظة التامة

فيديو

شاهد.. تعليق موسى مصطفى موسى على دعوات مد فترة الرئاسة لـ 6 سنوات
وزير الدفاع: الشعب المصري اختار الحفاظ على كيان الدولة المصرية .. فيديو
موسى مصطفى موسى: أيمن نور كذاب كبير.. فيديو
تامر أمين: صراع بين ريال مدريد وبرشلونة على ضم محمد صلاح.. فيديو
مدرب مصرى يقود النصر العمانى للتتويج بكأس السلطان قابوس..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟