تامر أمين: صراع بين ريال مدريد وبرشلونة على ضم محمد صلاح.. فيديو

قال الإعلامي تامر أمين، أن هناك شخصية مصرية نالت حب الجميع بلا إستثناء وهو اللاعب العالمي محمد صلاح، حيث تهافت المصريون علي مشاهدة مباراة فريقه ليفربول.



وأضاف أمين، خلال برنامجه«الحياة اليوم» عبر فضائية«الحياة»، أن هناك نوعا غريبا وكبيرا من الحماسة من المصريين عندما يشارك " أبو صلاح" في أي مبارة ولعل أبرزها مباراة الأمس حيث امتلأت الكافيهات بالمواطنين، وكأن هناك مباراة للمنتخب الوطني وتعالت الهتافات والأحضان بين الجمهور عندما احرز اللاعب هدفا وساعد في الهدف الثاني .



وتابع: "محمد صلاح تحول من لاعب مصري محترف إلي أفضل لاعب إفريقيا وعالميا، ولعل المفاوضات التي تجري الآن من أجل ضمه إلي نادي ريال مدريد ، وبرشولونة أبرز دليل ان اللاعب أحدث حالة في الكرة العالمية".