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أخبار العالم

شاهد .. "النمر الوردي" أول فيلم يعرض في السينما السعودية منذ 35 عاما

الخميس 05/أبريل/2018 - 08:01 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
حنين الشريف
تستعد أول دار سينما في المملكة العربية السعودية لعرض الفيلم لأمريكي الشهير "النمر الوردي" ، ليسجل تراجع السلطات السعودية عن قرار حظر السينمات للمرة الأولى منذ 35 عاما.

وأشارت التقارير الإعلامية إلى أنه سيتم عرض الفيلم الشهير، الذي حصد أرباح هائلة على مستوى العالم، في العاصمة الرياض في 18 الشهر الجاري، وذلك في إطار التعاقد مع شركة دور العرض الأمريكية "إيه.إم.سي" لإنشاء 40 دار عرض في 15 مدينة سعودية على مدار خمس سنوات.

وأشار تقرير لصحيفة "الجارديان" البريطانية أن الشعب السعودي مستهلك كبير لوسائل الإعلام والثقافة الغربية. على الرغم من حظر السينما ، فإن أفلام هوليوود والمسلسلات التلفزيونية الحديثة يتم مشاهدتها ومناقشتها على نطاق واسع.

وستكون أول سينما لشركة "إيه إم سي" في حي الملك عبد الله المالي في مبنى كان من المقرر أصلا أن يكون قاعة موسيقية سيمفونية ، حسبما قال آدم أرون الرئيس التنفيذي للشركة. وقال إن المسرح الرئيسي سيضم نحو 500 مقعد جلدي وأوركسترا ومستويات شرفة وحمامات رخامية. وسيتم إضافة ثلاث شاشات إضافية بحلول منتصف الصيف.

وأكد آرون "نحن نعتقد أنه سيكون أجمل مسرح للسينما في العالم" ، "إنه مبنى مثير."

وسيخدم أكثر من 32 مليون نسمة ، معظمهم دون سن الثلاثين ، وتريد المملكة العربية السعودية إنشاء حوالي 350 دار سينما مع أكثر من 2500 شاشة بحلول عام 2030 ، والتي تأمل أن تجتذب ما يقرب من مليار دولار في مبيعات شباك التذاكر السنوية.

وقال وزير الثقافة عواد العواد إن "ترميم دور السينما سيساعد في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الإنفاق العائلي على الترفيه مع دعم خلق فرص العمل".
وتوقع آرون أن تكون الإصدارات نفسها من الأفلام المعروضة في دول مثل دبي أو الكويت مناسبة للمملكة العربية السعودية. وقال: "لقد تعاملت هوليود منذ فترة طويلة مع حساسيات الشرق الأوسط وعملت على تعديل منتج الفيلم وفقًا لذلك".

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