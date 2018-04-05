ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

زوكربيرج: تسريب بيانات مستخدمي "فيس بوك" خطأ كبير

الخميس 05/أبريل/2018 - 08:01 م
مارك زوكربيرج
مارك زوكربيرج
أحمد قاسم
أكد مؤسس موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مارك زوكربيرج، أن تسريب بيانات مستخدمي الموقع أمر خاطئ ويعكس فشلًا كبيرا، مشيرًا إلى أن هذه الأمور وارد حدوثها عند تدشين منصة تواصل اجتماعي كبيرة وغير مسبوقة مثل "فيسبوك".

وقال زوكربيج في تصريحات نقلتها شبكة "بريتبارت" الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس: "تسريب بيانات المستخدمين أمر خاطئ ويعكس فشلًا فادحا، لكن هذا قد يحدث أحيانًا عندما نقوم باستحداث منصة غير مسبوقة مثل فيسبوك".

وكان الملياردير الأمريكي قد كشف أن جميع مستخدمي الشبكة الاجتماعية البالغ عددهم أكثر من 2.2 مليار مستخدم يجب أن يفترضوا أنه تم تسريب البيانات العامة حول حساباتهم لخدمات خارجية، معتبرًا نفسه أنه الأجدر على قيادة الشركة.

وتفاقمت أزمة الشركة المالكة للموقع بعد اعترافها بأن البيانات الشخصية لسبعة وثمانين مليون حساب مشترك قد اخترقت من قبل شركة كامبريدج أناليتيكا للاستشارات السياسية ومقرها بريطانيا.

ترشيحاتنا

هاني أبوريدة يكشف مصير عبدالله السعيد في المونديال .. فيديو

تناول الفلفل الأخضر يوميا واكتشف ما سيحدث للجسم

خالد الغندور نافيا انتقال طارق حامد للأهلي: الخبر لإبعاد الجماهير عن أزمات الزمالك

مساعد عبد العاطي: مفاوضات سد النهضة دخلت المسار السياسي.. فيديو

شاهد.. تعليق مصطفى بكري على الحوت الازرق لعبة الموت

موسى مصطفى موسى لـ السيسي: كلمتك غيرت فكرى ولن نتركك.. فيديو

نجم منتخب مصر محط أنظار كبار أندية أوروبا

مانشيستر يونايتد يستعد لتقديم عرض خرافي لضم محمد صلاح

أسعار العملات الأجنبية والعربية بختام تعاملات اليوم الخميس.. فيديو

محمد صلاح يغيب عن ليفربول في مباراة ايفرتون

موسى مصطفى موسى: أهل بيتي فوجئوا بقرار ترشحي أمام الرئيس السيسي.. فيديو

أبو ريدة يكشف هوية مدرب الفراعنة الجديد فى حال رحيل كوبر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إطلالة غير متوقعة لـ "منة عرفة" بالأحمر الناري

بأيادٍ مصرية قناطر أسيوط الجديدة تدخل الخدمة .. فيديو وصور

ضبط 11 طن دواجن وأسماك فاسدة بشرق شبرا الخيمة.. صور

شاهد.. "عم حسان" أشهر بائع في الدقي.. نصف قرن في بيع الكتب

شاهد.. مدير أمن الجيزة يتفقد كنائس أكتوبر ويشدد على اليقظة التامة

فيديو

شاهد.. تعليق موسى مصطفى موسى على دعوات مد فترة الرئاسة لـ 6 سنوات
وزير الدفاع: الشعب المصري اختار الحفاظ على كيان الدولة المصرية .. فيديو
موسى مصطفى موسى: أيمن نور كذاب كبير.. فيديو
تامر أمين: صراع بين ريال مدريد وبرشلونة على ضم محمد صلاح.. فيديو
مدرب مصرى يقود النصر العمانى للتتويج بكأس السلطان قابوس..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟