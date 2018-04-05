زوكربيرج: تسريب بيانات مستخدمي "فيس بوك" خطأ كبير

أكد مؤسس موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مارك زوكربيرج، أن تسريب بيانات مستخدمي الموقع أمر خاطئ ويعكس فشلًا كبيرا، مشيرًا إلى أن هذه الأمور وارد حدوثها عند تدشين منصة تواصل اجتماعي كبيرة وغير مسبوقة مثل "فيسبوك".



وقال زوكربيج في تصريحات نقلتها شبكة "بريتبارت" الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس: "تسريب بيانات المستخدمين أمر خاطئ ويعكس فشلًا فادحا، لكن هذا قد يحدث أحيانًا عندما نقوم باستحداث منصة غير مسبوقة مثل فيسبوك".



وكان الملياردير الأمريكي قد كشف أن جميع مستخدمي الشبكة الاجتماعية البالغ عددهم أكثر من 2.2 مليار مستخدم يجب أن يفترضوا أنه تم تسريب البيانات العامة حول حساباتهم لخدمات خارجية، معتبرًا نفسه أنه الأجدر على قيادة الشركة.



وتفاقمت أزمة الشركة المالكة للموقع بعد اعترافها بأن البيانات الشخصية لسبعة وثمانين مليون حساب مشترك قد اخترقت من قبل شركة كامبريدج أناليتيكا للاستشارات السياسية ومقرها بريطانيا.