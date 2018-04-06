تجديد الثقة في أنظمة الجودة بمعهد بحوث البترول

استقبل أحمد الصباغ، مدير معهد بحوث البترول، فريق التقييــم الخـــاص بالجهة المانحة لشهادات نظم الجودة (Russian Regist) المعتمدة دوليا من شركة IQNET العالمي، وذلك لتنفيذ المراجعة الدورية على المعهد لتجديد شهادات نظم إدارة الجودة ISO 9001-2015، ونظم إدارة شئون البيئة للسلامة والصحة المهنية ISO 14001-2015, طبقا للإصدار الجديد، والمراجعة على شهادة OHSAS18001 .



وكانت نتيجة المراجعة توصية فريق التقييم بإصدار الشهادات طبقا للإصدار الحديث والاحتفاظ بشهادة OHSAS ، لمدة عام آخر والتوصية باستمرار الشهادات السابق ذكرها للسنة الخامسة على التوالي، كما أشاد فريق التقييم بالمجهود المبذول من فريق نظم الجودة بالمعهد، وتطبيق المواصفات القياسية المذكورة بأعلى دقة وكفاءة.



وصرح الصباغ أن الادارة العليا للمعهد تحرص دائما علي التطوير المستمر لجميع أنشطة العمل وتوفير الوسائل اللازمة لتحقيق مستوي الجودة المطلوب وأن هذا النجاح هو تكليل لمجهودات المعهد الدائمه للإرتقاء بالمنظومة الفنية والادارية ،لجعله من أفضل المراكز البحثية علي المستوي المحلي والاقليمي.

