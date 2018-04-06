ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

تجديد الثقة في أنظمة الجودة بمعهد بحوث البترول

الجمعة 06/أبريل/2018 - 01:02 ص
معهد بحوث البترول
معهد بحوث البترول
مايكل عياد
استقبل أحمد الصباغ، مدير معهد بحوث البترول، فريق التقييــم الخـــاص بالجهة المانحة لشهادات نظم الجودة (Russian Regist) المعتمدة دوليا من شركة IQNET العالمي، وذلك لتنفيذ المراجعة الدورية على المعهد لتجديد شهادات نظم إدارة الجودة ISO 9001-2015، ونظم إدارة شئون البيئة للسلامة والصحة المهنية ISO 14001-2015, طبقا للإصدار الجديد، والمراجعة على شهادة OHSAS18001 .

وكانت نتيجة المراجعة توصية فريق التقييم بإصدار الشهادات طبقا للإصدار الحديث والاحتفاظ بشهادة OHSAS ، لمدة عام آخر والتوصية باستمرار الشهادات السابق ذكرها للسنة الخامسة على التوالي، كما أشاد فريق التقييم بالمجهود المبذول من فريق نظم الجودة بالمعهد، وتطبيق المواصفات القياسية المذكورة بأعلى دقة وكفاءة.

وصرح الصباغ أن الادارة العليا للمعهد تحرص دائما علي التطوير المستمر لجميع أنشطة العمل وتوفير الوسائل اللازمة لتحقيق مستوي الجودة المطلوب وأن هذا النجاح هو تكليل لمجهودات المعهد الدائمه للإرتقاء بالمنظومة الفنية والادارية ،لجعله من أفضل المراكز البحثية علي المستوي المحلي والاقليمي.

ترشيحاتنا

أسامة سرايا يكشف رأي « مبارك» في الانتخابات الرئاسية .. فيديو

مهند مجدى: جماهير الأهلى عظيمة وعبد الله عبد السلام «مايسترو»

فاروق الباز يوجه رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي .. فيديو

رد محمد صلاح حول إصابته وإمكانية مشاركته أمام إيفرتون

السعودية توجه صفعة قوية لقطر وتحولها إلى جزيرة

ولي العهد السعودي: «بن لادن» و«البغدادي» خرجوا من رحم الإخوان

الداخلية: بعد تبادل إطلاق النيران تصفية 3 تجار «هيروين» بمنطقة السحر والجمال ..فيديو وصور

«الحب طاقة مش سن في البطاقة».. نجوم تحدوا فارق العمر بالزواج.. أحمد سعد وسمية الخشاب الأحدث.. الشحرورة الأكثر جدلًا.. ومي كساب: حبي لـ أوكا أكبر

محمد السيد صالح يعلن انتهاء علاقته برئاسة تحرير «المصري اليوم»

موسى مصطفى موسى: تلقيت تهديدات من الوكالات الأجنبية.. فيديو

أستاذ كبد: هؤلاء المرضى ممنوعون من أكل الرنجة والفسيخ

شاهد.. أحمد مرتضى منصور يسخر من ممدوح عباس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتفال أبناء الطرق الصوفية بمولد السيدة زينب.. صور وفيديو

شاهد.. رمضان صبحي يهدد حسام غالي بـ «أبنائه»

زحام يضرب وسط العاصمة بعد تعطل مترو الأنفاق .. فيديو وصور

شاهد.. عمر جابر ينضم إلى صفوف جماهير الزمالك

ضبط 12 سلحفاة برية مهددة بالانقراض .. صور

فيديو

«أبرز 10 فيديوهات في التوك شو»: موسى مصطفى موسى للسيسي: كلمتك غيرت فكرى ولن نتركك..وتامر أمين عن فضيحة قناة الشرق: "ماشافوهمش بيسرقوا شافوهم وهما بيتحاسبوا".. وأسامة سرايا: سد النهضة سينهار
نوال الزغبي: أنا امرأة حرة وحياتي العاطفية تحرج أطفالي.. فيديو
شاهد.. «كراكيب» عمرو مصطفى تنال إعجاب الجمهور
والد الطالبة مريم يسخر من السفير البريطاني في القاهرة
النني يشارك في اكتساح آرسنال لـ"سسكا موسكو" برباعية بالدوري الأوروبي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟