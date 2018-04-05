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حوادث

حبس رئيس تحرير «مصر العربية» 15 يوما لنشر أخبار كاذبة

الخميس 05/أبريل/2018 - 07:58 م
مصر العربية
مصر العربية
مني حسين - أحمد مهدي
أمرت نيابة الدقي، برئاسة المستشار هاني صالح رئيس النيابة، بجبس رئيس تحرير موقع مصر العربية عادل صبري، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

ووجه حسن علي الجالوس مدير نيابة الدقي، اتهامات للمذكور انضمام لجماعة اخوانية ونشر اخبار كاذبة وتحريض علي التظاهر بعد ورود تحريات الامن الوطني التي أثبتت الاتهامات.

وتواصل النيابة استكمال تحقيقاتها مع "صبري" أمام حسن علي مدير نيابة الدقي، ومواجهته بتحريات الأمن الوطني في القضية.

ووصل صبري صباح اليوم الخميس إلى نيابة الدقي وسط حراسة أمنية مشدّدة.

وكانت وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني أكدت أن عادل صبري 56 عامًا، رئيس تحرير موقع مصر العربية الإلكتروني، يدير موقعا إلكترونيًا دون ترخيص بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات استهدف الموقع المشار إليه الكائن بدائرة قسم شرطة الدقي في الجيزة، وألقي القبض على المذكور، بتهم إدارة الموقع المشار إليه بالمخالفة للقانون الخاص بتنظيم الاتصالات ورفع المحتوى على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" دون ترخيص، وذلك من خلال إحدى الشركات، ومخالفة القانون الخاص بتراخيص المحال العامة والمنشآت التجارية، وإدارة المنشأة محل الفحص دون ترخيص، وتم التحفظ على مقر الشركة وداخلها 38 جهاز حاسب آلي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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