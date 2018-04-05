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مكون طبيعي يعمل على تفتيت حصوات الكلي ويغنيك عن العملية

الخميس 05/أبريل/2018 - 11:04 م
صدى البلد
يعاني العديد من الأشخاص من الأملاح الزائدة ومن حصوات الكلى وقد يحتاج البعض إلي عملية لتفتيت هذه الحصوات، وقال المعالج بالأعشاب والطب البديل محسن النادي إن هناك طريقة طبيعية فعالة تغنيك عن العملية وقد يمكن أن تتأكد من ذلك بالسونار.

وأشار النادي إلي قطعة الفجل الأحمر وغمسه في زيت الزيتون وتناوله علي الريق بعد يوم كامل فإنه يفتت الحصى للكبار والصغار في الكليتين والمرارة ويذيب الأملاح الفائضة وبشكل سريع وقوي جدًا ...

الطريقة :
قطعة واحدة تغمس يوما كاملا من الصباح الى الصباح في اليوم التالي… وتكون القطعة مقشرة ومقطعة لكي تتجانس بالزيت . تاكلون منها صباحا على الريق…

وأكد النادي أن مدة العلاج فتكون حسب حجم الحصى وأعدادها والعلاج يبدأ من مبدئيًا اسبوعين يمكن ان يتأكد المريض من خلال الفحص بالسونار مع الامتناع عن البقوليات والخل والمخللات الحارة والتوابل والمشروبات الغازية.

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