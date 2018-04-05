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رياضة

مدرب مصرى يقود النصر العمانى للتتويج بكأس السلطان قابوس..فيديو

الخميس 05/أبريل/2018 - 07:57 م
صدى البلد
احمد سليمان
قاد المصرى حمزة الجمل المدير الفنى للنصر العُمانى فريقه للتتويج ببطولة كأس جلالة السلطان قابوس بن سعيد بعدما حقق الفوز على نظيره صحار بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 6 / 5 بعد انتهاء الوقت الأصلى والإضافى للمباراة النهائية التى اقيمت اليوم الخميس على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر بنتيجة 2 / 2 .

وسجل هدفى النصر يونس المشيفرى فى الدقيقتين 31 , 48 , فيما احرز هدفى صحار ماكسيميليان و معتصم الشبلي بالدقيقتين 22 , 56 من زمن أحداث اللقاء .

وبذلك توج النصر العُمانى بكأس السلطنة للمرة الخامسة فى تاريخه بعد أعوام : 1995 , 2000 , 2002 , 2005 .

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