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برلمان

رسميًا.. عبد العال يتسلم رئاسة مصر للاتحاد البرلمانى العربى

الخميس 05/أبريل/2018 - 08:00 م
الدكتور على عبد العال
الدكتور على عبد العال
فريدة على - ماجدة بدوي - محمود إبراهيم
تسلم الدكتور علي عبد العال،رئيس مجلس النواب مساء اليوم الخميس، رئاسة الاتحاد البرلماني العربي، رسميا، لمدة عام، وذلك خلفًا لنظيره المغربي حبيب المالكى.

جاء ذلك في ختام فعاليات المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البرلمانى العربى، المُنعقدة منذ صباح اليوم الخميس، بالقاعة الرئيسية لمجلس النواب المصرى.

وشهدت الجلسة الختامية، تكريم حبيب المالكي، رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس مجلس النواب المغربي، علي فترة تولية رئاسه الاتحاد العام الماضي، والتي تنتهي اليوم.

كذلك شهد ختام الجلسه، تكريم رئيس المجلس الوطني للأتحاد الامارتي، الدكتور أمل قبيس، رئيس البرلمان العماني خالد بن هلال المعولي ، رئيس البرلمان البحريني أحمد بن ابراهيم راشد الملًا، رئيس البرلمان الاردني السابق سعد سرور، رئيس الوفد الفلسطيني زهير صندوقة تسلمها عن سليم الزعنون رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الأسبق، كما تم تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى، لرعايته للمؤتمر.

ويتألف الاتحاد البرلماني العربي، من الشُعب التي تمثل المجالس التشريعية للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، ويضم في عضويته 22 دولة عربية.

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