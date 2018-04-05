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شاهد.. محمد الباز يفضح أيمن نور وقناة الشرق الإرهابية

الخميس 05/أبريل/2018 - 09:12 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي محمد الباز، إن الإخواني الهارب أيمن نور، قام بفصل نحو 12 موظفا من فضائية الشرق الإرهابية، ثم حرض عليهم السلطة التركية ووصفهم بالإرهابيين الذين يحرضون على قتل رئيس الفضائية.

وأوضح الباز خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «90 دقيقة»، أن هناك مجموعة من الشباب محتجزون في مقر القناة وينوي « أيمن نور » أن يسلمهم إلي الجهات التركية.

وأشار الباز، إلى أن الإخواني الهارب أيمن نور يتلقى تمويل بملايين الدولارات، ويعيش في أفخم الفنادق ويركب أغلى السيارات، وردد: «أيمن نور نصاب سياسي وسارق اموال موظفي قناة الشرق الإرهابية».

وأكد الباز، أن الإعلامي الإخواني معتز مطر، عبارة عن مخبر ينقل أخبار العاملين في الشرق إلي أيمن نور.

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