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أخبار العالم

"العمال" البريطاني يطالب بالتحقيق مع جونسون بتهمة "التضليل" في أزمة سكريبال

الخميس 05/أبريل/2018 - 09:25 م
الجاسوس الروسي المزدوج
الجاسوس الروسي المزدوج سيرجي سكريبال
حنين الشريف
طالب جيريمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني رئيسة الوزراء تريزا ماي بفتح تحقيق مع وزير خارجيتها بوريس جونسون بتهمة تضليل الرأي العام في قضية محاول اغتيال الجاسوس المزدوج سيرجي سكريبال الضابط السابق في المخابرات الروسية في منطقة سالزبري بالقرب من العاصمة لندن.

وفي الوقت نفسه، عقد ألكسندر ياكوفينكو السفير الروسي اليوم مؤتمرا صحفيا مطولا حاول فيه التشكيك في الادعاءات بأن بلاده تقف وراء الهجوم.

ووصف ياكوفينكو بريطانيا بـ"المشبوهة" بسبب عدد الكبير من مواطنيه الذين قتلوا هناك في "ظروف غريبة".

وفي مؤتمره الصحفي في السفارة الروسية في لندن، قال ياكوفينكو: "لدينا الكثير من الشكوك حول بريطانيا. الكثير من المواطنين الروس ماتوا هنا في ظل ظروف غريبة جدا. وأضاف بدهشة 'ماذا يحصل هنا؟'

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