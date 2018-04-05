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رياضة

أبوريدة: متحيز لـ الثعلب الصغير وكنت سببا فى ضم لاعب شهير للزمالك.. فيديو

الخميس 05/أبريل/2018 - 09:06 م
حازم امام
حازم امام
يسري غازي
قال المهندس هانى أبوريدة رئيس اتحاد الكرة إنه متحيز للثعلب الصغير حازم إمام عضو مجلس الجبلاية، لافتا إلى أنه يفضل محمد صبرى لاعب الزمالك السابق.

وأضاف أبوريدة عبر تصريحات تليفزيونية أنه كان سببا فى ضم الزمالك للاعب محمد صبرى وفى أول مشاركة له بقميص المارد الأبيض أحرز هدفا.

وأوضح أنه يفضل الثنائى محمد زيدان ومحمد شوقى لاعبا منتخب مصر الوطنى السابق، مشيرا إلى أنه يعرف والدة زيدان وتناقش مع خاله فى ارتدائه قميص الفراعنة الكبار إبان عهد حسن شحاتة المدير الفنى للمنتخب الأول.

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