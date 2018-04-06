سؤال برلماني لـ"عبدالعزيز" حول عدم تجديد مراكز الشباب بني حيدر

تقدم النائب بدوى النويشي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بطلب سؤال برلمانى إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، بشأن لماذا لم يتم إحلال وتجديد مركز شباب بنى حدير، بمركز الواسطى، بمحافظة بنى سويف ، وتنفيذ قرار الإزالة.



وتابع "النويشي" أنه لايوجد أي إحلال وتجديد فى مراكز الشباب وخاصة بمركز الواسطى ، بمحافظة بنى سويف ، بخلاف الأزمات التى يعانى منها القطاع الرياضى.



يأتى ذلك فى إطار جهود "النويشي" فى إنهاء مشاكل مراكز الشباب بمحافظة بنى سويف.

