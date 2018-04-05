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منوعات

بالفيديو..الخبراء يحذرون :الـ"روبوتات القاتلة" قادمة!

الخميس 05/أبريل/2018 - 09:15 م
صدى البلد
حنين الشريف
طالب الخبراء في عالم الذكاء الاصطناعي في 30 دولة حول العالم بوقف التعاون مع جامعة "KAIST" الكورية بسبب مخاوف من تطويرها "روبوتات قاتلة". ونوه منظم حملة المقاطعة، البروفيسور توبي والش، إلى أن الذكاء الاصطناعي وجد لخدمة البشرية وابتكار أشياء مذهلة ومفيدة، وليس لتطوير أنظمة فتاكة.

وبالرغم من التعاون التقني المباشر بين شركة السلاح الكورية الجنوبية "Hanwha" وجامعة "KAIST"، إلا أن رئيس الجامعة نفى تلك الاتهامات، وأكد عدم نية المؤسسة التعليمية الانخراط في تطوير روبوتات فتاكة.

وتعد شركة "Hanwha" من أكبر صناع السلاح في كوريا الجنوبية، كما تشتهر بصناعة القنابل العنقودية المحرمة دوليا.

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