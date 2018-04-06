النحاس يقفز أكثر من 1% بسبب التوترات التجارية بين أمريكا والصين

قاد النحاس أسواق المعادن للصعود مع انحسار القلق من احتمال نشوب حرب تجارية بين الصين والولايات المتحدة، وهو ما دفع أيضا الأسهم الأوروبية للتعافي من خسائر الجلسة السابقة.



وأنهت عقود النحاس القياسية جلسة التداول في بورصة لندن للمعادن مرتفعة 1.4 بالمئة إلى 6816 دولارا للطن مواصلة التعافي من أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر البالغ 6532 دولارا الذي هوى إليه في الثالث والعشرين من مارس، وصعدت أسواق الأسهم العالمية مع عودة المستثمرين إلى شراء الأصول العالية المخاطر بعد علامات على انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وأغلقت عقود الألومنيوم مرتفعة 0.9 بالمئة إلى 2009 دولارات للطن بينما زادت عقود الزنك 0.6 بالمئة إلى 3237 دولارا للطن، وصعدت عقود النيكل 1.3 بالمئة لتنهي الجلسة عند 13325 دولارا للطن، بينما أغلقت عقود القصدير مرتفعة 0.7 بالمئة إلى 21050 دولارا للطن.