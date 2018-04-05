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أخبار العالم

باكستان تحث واشنطن على إعادة النظر بقرار خفض المساعدات العسكرية

الخميس 05/أبريل/2018 - 09:04 م
وزير الدفاع الباكستاني
وزير الدفاع الباكستاني خرم دستغير خان
أ ش أ
حث وزير الدفاع الباكستاني خرم دستغير خان ، اليوم الخميس ، الولايات المتحدة الأميركية على إعادة النظر بقرارها بشأن خفض المساعدات العسكرية لإسلام آباد ، والآخذ بعين الاعتبار النجاحات الأخيرة التي حققتها باكستان في مكافحة الإرهاب.

وقال الوزير لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية " نواصل التكرار لأصدقائنا الأميركيين بأنه إذا كنتم جادين في محاربة الإرهاب ، فأنتم على الأرجح ستعززون دعم باكستان في هذا المجال ، لكن لديهم رأي مختلف ، نأمل أن يغير الأميركيون نهجهم".

وأضاف " لدينا تاريخ طويل جدا في العلاقات مع الولايات المتحدة ، وكان لدينا صعود وهبوط على حد سواء ، لكن وموضوعيًا ، منذ الزيادة الكبيرة في إجراءاتنا لمكافحة الإرهاب في أوائل عام 2014 ، بدأ الدعم العسكري بالانخفاض ، وكلما قمنا بزيادة جهودنا لمكافحة الإرهاب، كلما انخفضت أكثر مساعدات الولايات المتحدة".

وتابع "بالرغم من أن الولايات المتحدة طبعت كتبًا دراسية عن مكافحة الإرهاب نحن حتى الآن لا نرى سوى انتصارين كبيرين عليه (الإرهاب) : روسيا في سوريا ، وباكستان على أرضها ، هم (الولايات المتحدة) يطبعون كتبًا ونحن انتصارات".

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية ، في وقت سابق اليوم ، أنها علقت المساعدات الأمنية لباكستان إلى أن تتخذ إسلام آباد إجراء ضد حركة طالبان الأفغانية وشبكة حقاني ، وقدرت الوزارة المساعدات بـ 255 مليون دولار.

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