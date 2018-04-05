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فن

10 معلومات عن لمياء السحراوى أرملة الفنان الراحل عادل أدهم

الخميس 05/أبريل/2018 - 09:29 م
صدى البلد
أحمد البهى
توفيت منذ قليل لمياء نصر أرملة الفنان الراحل عادل أدهم، داخل أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين ، وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنها.

1- توفيت بعد صراع مع مرض السرطان.

2- ولدت لأب مصري وأم ألمانية اعلنت إسلامها بعد ذلك.

3-تزوجت في عمر ١٧ عاما من الفنان عادل أدهم بعد قصة حب جمعت بينهما.

4- فارق العمر بينهما وصل لأكثر من 20 عامًا.

5- قامت بالمساهمة في نفقات علاج زوجها، وسافر أدهم إلى باريس لتلقى العلاج.

6- عملت فى مجال عروض الأزياء لمدة 4 سنوات، لكن سرعان ما عدلت عن قرارها.

7- كانت حديث السوشيال ميديا مؤخرًا بعد ان ظهرت فى احدى المناسبات العامة.

8- تردد شائعات بزواجها من أحد وزراء الداخلية الا انها نفت ذلك بشده ، وهددت بمقاضاه مروجى تلك الشائعه.

9- لها العديد من الاصدقاء فى الوسط الفنى منهم الفنان محمد منير.

10 – لم تنجب من الفنان الراحل عادل أدهم.

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