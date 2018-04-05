10 معلومات عن لمياء السحراوى أرملة الفنان الراحل عادل أدهم
الخميس 05/أبريل/2018 - 09:29 م
توفيت منذ قليل لمياء نصر أرملة الفنان الراحل عادل أدهم، داخل أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين ، وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنها.
1- توفيت بعد صراع مع مرض السرطان.
2- ولدت لأب مصري وأم ألمانية اعلنت إسلامها بعد ذلك.
3-تزوجت في عمر ١٧ عاما من الفنان عادل أدهم بعد قصة حب جمعت بينهما.
4- فارق العمر بينهما وصل لأكثر من 20 عامًا.
5- قامت بالمساهمة في نفقات علاج زوجها، وسافر أدهم إلى باريس لتلقى العلاج.
6- عملت فى مجال عروض الأزياء لمدة 4 سنوات، لكن سرعان ما عدلت عن قرارها.
7- كانت حديث السوشيال ميديا مؤخرًا بعد ان ظهرت فى احدى المناسبات العامة.
8- تردد شائعات بزواجها من أحد وزراء الداخلية الا انها نفت ذلك بشده ، وهددت بمقاضاه مروجى تلك الشائعه.
9- لها العديد من الاصدقاء فى الوسط الفنى منهم الفنان محمد منير.
10 – لم تنجب من الفنان الراحل عادل أدهم.