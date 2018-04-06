«رعاية الأيتام واجب ديني ومجتمعي» خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة الموحدة على جميع المساجد مستوى الجمهورية بعنوان: «رعاية الأيتام واجب ديني ومجتمعي».



وطالبت وزارة الأوقاف جميع الأئمة، بالالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضوابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط الخطاب الدعوي، محذرةً من استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.