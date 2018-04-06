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فكر دينى

«رعاية الأيتام واجب ديني ومجتمعي» خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

الجمعة 06/أبريل/2018 - 06:03 ص
صدى البلد
محمد شحتة
حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة الموحدة على جميع المساجد مستوى الجمهورية بعنوان: «رعاية الأيتام واجب ديني ومجتمعي».

وطالبت وزارة الأوقاف جميع الأئمة، بالالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضوابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط الخطاب الدعوي، محذرةً من استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

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