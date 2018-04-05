طلاب المدارس يدشنون مبادرة "بحلم بالمستقبل" من داخل مركز الأورام بالمنصورة.. صور

قامت وحدة الجودة بمدارس الوادى بنات بقيادة ريتا بولس بتدشين فعاليات مبادرة بحلم بالمستقبل للتعرف على البرامج النوعية للتعليم قبل الجامعى بمشاركة أكثر من خمسين طالبا وطالبة من طلاب مدارس الوادى و مدارس رويال و مدارس الهدى والنور بالمنصورة فى إطار خطة التعليم من أجل السلام و التنمية المستدامة.



وذلك تحت رعاية الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة والدكتور اشرف عبد الباسط نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب و بحضور الدكتور السعيد عبد الهادى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية و المراكز الطبية المتخصصة و الدكتور محمد حجازى مدير مركز الأورام جامعة المنصورة.



وصرح الدكتور محمد حجازى مدير المركز إن فعاليات المبادرة انطلقت من داخل مركز الأورام فى إطار تفعيل خطة الشراكة المجتمعية التى تتبناها إدارة مركز الأورام من أجل توفير كافة السبل لتوفير كافة وسائل الدعم المادى و المعنوى لمرضى الأورام بالمركز و سد كافة احتياجاتهم من خلال التعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المدنى.



كما قالت ريتا بولس منسق فريق الجودة بمدارس الوادى ان مدارس الوادى تدعم مبادرة بحلم اخف لدعم مرضى مركز الأورام جامعة المنصورة و المساهمة فى توفير احتياجاتهم.



وفى نهاية الاحتفالية قام الدكتور السعيد عبد الهادى عميد الكلية بتكريم الطلاب المشاركين فى المبادرة موجها الشكر لإدارة المدارس المشاركة و لجميع الطلاب الحضور.



كما اختتمت فعاليات اليوم بزيارة الدور السابع بالمركز و الذى يتم تجديده حاليا بالتعاون مع فريق فات يونيتد ليكون بعد ذلك مقرا لوحدة أورام الاطفال وكذلك زيارة مشروع كبسولات زرع النخاع بالدور الحادى عشر بالمركز.