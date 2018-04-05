ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

مرصد الكهرباء: 10 آلاف و650 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة

الخميس 05/أبريل/2018 - 09:12 م
أ ش أ
توقع مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن تكون هناك زيادة احتياطية في الإنتاج المتاح اليوم /الخميس/ قدرها 10 آلاف و650 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وذكر المرصد - في نشرته اليوم /الخميس/ - أنه من المتوقع أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 24 ألفا و750 ميجاوات مقابل 25 ألف ميجاوات أمس، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 17 ألفا و 711 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الساعة الثامنة مساء، وكان قد ظهر أمس الأربعاء باللون الأخضر طوال اليوم.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

ترشيحاتنا

تامر أمين يغازل محمد صلاح ويؤكد: ميسي طالب بضمه لبرشلونة.. فيديو

قرار عاجل من خادم الحرمين الشريفين بشأن إقامة حديقة عالمية

قرار تاريخي بشأن رحلات السفر بين السعودية والبحرين

جماهيرالأهلي تزلزل صالة «عبد الله الفيصل» عقب تتويج فريق الطائرة ببطولة افريقيا.. فيديو

نجم ليفربول السابق عن محمد صلاح: لم أرَ هدافا مثله بالدوري الإنجليزي

شاهد .. أول ظهور لمحمود الخطيب بعد مغادرته المستشفى بالإمارات

مصدر بالأهلي: رفض التعاقد مع لاعب وسط الزمالك بسبب سنه الكبير

مشاهدة مباراة آرسنال وسسكا موسكو بث مباشر 5-4-2018 الدوري الاوروبي .. كورة لايف

"أبوريدة": الحضرى أسطورة وعواد مجتهد والشناوى تأثر بمستوى الزمالك.. فيديو

أبو ريدة: محمد صلاح لاعب مبروك.. وأتمنى عودة "أبو تريكة".. فيديو

صلاح يتفق مع رئيس ريال مدريد ويرتدي القميص رقم 11

دراسة تكشف فوائد غير متوقعة لـ المكرونة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لاعبو الأهلي بالـ "تي شيرت" الأسود

شاهد.. أول صورة تجمع ميريل ستريب ونيكول كيدمان في كواليس "Big Little Lies"

شاهد.. إطلالة غير متوقعة لـ "منة عرفة" بالأحمر الناري

بأيادٍ مصرية قناطر أسيوط الجديدة تدخل الخدمة .. فيديو وصور

ضبط 11 طن دواجن وأسماك فاسدة بشرق شبرا الخيمة.. صور

فيديو

«استرداد الأراضي»: تقسيط قيمة التقنين على 3 سنوات بدلا من عام واحد.. فيديو
"استرداد أراضي الدولة" تحدد نوعية "المقننة أوضاعها".. فيديو
تامر أمين: سعد الدين إبراهيم جاسوس.. فيديو
شاهد.. محمد الباز يفضح أيمن نور وقناة الشرق الإرهابية
«استرداد الأراضى»: لجنة تقييم رباعية استرشادية لتحديد سعر الفدان.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟