التجمع:سندفع بـ200 مرشح فى انتخابات النقابات العمالية على مستوى الجمهورية

قال محمد فرج ، أمين عام مساعد حزب التجمع إن حزب التجمع يستعد لخوض انتخابات النقابات العمالية المقرر إجراؤها خلال العالم الحالي ، من خلال التنسيق مع أمانات العمال فى الأحزاب لتشكيل تحالف نقابى لخوض انتخابات النقابات العمالية.



وأكد فرج فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الحزب سيدفع بـ200 مرشح فى انتخابات النقابات العمالية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن مرشحينا سيطرحون من خلال برامجهم الانتخابية القضايا العمالية وطرح حلول لها.

