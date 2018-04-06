مستقبل وطن دمياط يجوب المصالح الحكومية لحل المشاكل الخاصة بالمواطنين

قام وفد من حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط بزيارة مجلس مدينة كفر سعد لعرض المشاكل الخاصة بالمواطنين للعمل على حلها، وذلك بناء على توجيهات محمد سامي سليمان، أمين الحزب بالمحافظة بضرورة الإهتمام بعرض مشاكل المواطنين على الجهات المختصة لإيجاد حلول لها.



ضم وفد الحزب كلًا من: محمود بسيونى اﻷمين المساعد بالمحافظة، والسيد ناجى أمين التقيم والمتابعة ، وأحمد محمد أمين الشئون المالية للحزب بالمحافظة، وأيمن سليمان اﻷمين المساعد لامانة الإعلام للحزب بالمحافظة، ومحمد الجوهري اﻷمين المساعد ﻷمانة التقييم بدمياط.



وعرض وفد الحزب المشاكل التي يعاني منها المواطنين على حازم حواس رئيس مجلس المدينة، و أشرف النجار نائب رئيس مجلس المدينة، ونجلاء فتحى مدير إدارة اﻷزمات بمجلس مدينة كفر سعد، وتم تقديك بعض المشاكل المقدمة من بعض المواطنين تخص الكهرباء والصرف الصحى بهدف إيجاد حلول لها.

