تباين أداء مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع

تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع، حيث تراجع مؤشر إيجي إكس 30 خلال تعاملات الأسبوع ليغلق عند مستوى 17,411 نقطة مسجلا تراجعا بلغ 0.23 %.



بينما على جانب الأسهم المتوسطة فمالت إلى الانخفاض حيث سجل مؤشر إيجي إكس 70 تراجعا بنحو 0.62 % مغلقا عند مستوى 866 نقطة، أما مؤشر إيجي إكس 100 فسجل ارتفاعا بنحو 0.01 % مغلقا عند مستوى 2,239 نقطة.



وبالنسبة لمؤشر إيجي إكس 20 فقد سجل ارتفاعا بنحو 0.71 % مغلقا عند مستوى 17,853 نقطة.



وخسر رأس المال السوقي نحو 1.1 مليار جنيه خلال الأسبوع، ليستقر في ختام تعاملات الأسبوع عند مستوى 973 مليار جنيه.



بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 11.7 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 3,270 مليون ورقة منفذة على 220 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 12.4 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 3,243 مليون ورقة منفذة على 190 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.



أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 5.2 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 7 ملايين ورقة منفذة على 891 عملية خلال الأسبوع.



واستحوذت الأسهم على 98.74 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 1.26 % خلال الأسبوع.