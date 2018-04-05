تعرف على مشوار رجال طائرة الأهلي أبطال إفريقيا

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة للرجال بالنادي الأهلي بطولة إفريقيا للطائرة، مساء اليوم، الخميس، بعد الفوز على طلائع الجيش في المباراة النهائية 3- صفر، على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.



وخاض رجال طائرة الأهلي في البطولة الإفريقية هذا العام ثماني مباريات، نجحوا في الفوز بها جميعًا.



كان الأهلي قد استهل مشواره في البطولة أمام فريق نيمو ستارز الأوغندي، ونجح في تحقيق الفوز بثلاثة أشواط نظيفة. وفي الجولة الثانية فاز على نظيره الشرطة الإيفواري بثلاثة أشواط نظيفة. وعاد الأهلي لمواصلة انتصاراته أمام السجون الكيني وفاز عليه بنتيجة 3-صفر. قبل الفوز على ريد سكينز بطل ليسوتو بنفس النتيجة. واختتم الأهلي مواجهاته في المجموعة الأولى بلقاء اسبوار الكونغولي الذي فاز عليه بثلاثة نظيفة، ليقطع الفريق تذكرة التأهل إلى ربع نهائي البطولة.



وفي دور الثمانية واجه الأهلي فريق «Gsu» الكيني، ونجح في الفوز عليه بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، قبل الفوز على سموحة في نصف نهائي البطولة بثلاثة أشواط نظيفة، ليصعد إلى المباراة النهائية ويفوز اليوم علي طلائع الجيش.