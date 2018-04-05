سفير روسيا في لندن : نريد شفافية ومشاركة دولية في التحقيق حول تسميم سكريبال

قال السفير الروسي لدى بريطانيا ألكسندر ياكوفينكو، اليوم الخميس، إن بلاده تريد شفافية ومشاركة دولية في التحقيق حول تسميم العميل الروسي المزدوج سيرجي سكريبال، لافتا في الوقت ذاته إلى رغبة موسكو بانضمام خبراء روس إلى التحقيق.



وأضاف ياكوفينكو - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أنه يريد مشاركة دول أخرى في التحقيق مثل الهند والصين وبلدان أمريكا اللاتينية أو إفريقيا، وليس فقط أعضاء الناتو أو الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن بريطانيا لم تكشف حتى هذه اللحظة عن أي معلومات خاصة بالتحقيق الجاري، داعيا إياها إلى القيام بذلك في أسرع وقت ممكن.



ودعا السفير الروسي، منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى الكشف عن نتائج التحقيق في تسميم العميل الروسي ونجلته للجميع فورا بعد إتمامه، وليس فقط للطرف البريطاني.



يأتي ذلك في وقت دعت فيه الخارجية الروسية، الحكومة البريطانية إلى ضمان إجراء تحقيق دولي شفاف في قضية تسميم سكريبال ونجلته.