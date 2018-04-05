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أخبار العالم

الشرطة التركية تقبض على مرتكب حادث اطلاق النار بجامعة عثمان غازي

الخميس 05/أبريل/2018 - 09:09 م
الشرطة التركية تعتقل
الشرطة التركية تعتقل
أ ش أ
ألقت الشرطة التركية اليوم الخميس القبض على مرتكب حادث اطلاق النار داخل جامعة " عثمان غازي " الذي أدى الى مصرع أربعة أشخاص على الأقل.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) ـ في نشرتها باللغة الإنجليزية ـ أن الجاني يعمل أستاذا مساعدا بالجامعة ، وأن جميع الضحايا من الشخصيات الأكاديمية التي تعمل بها.

وأشارت الى أن الحادث وقع في كلية التربية التابعة لجامعة عثمان غازي ، غيرأان دوافع إرتكابه ما زالت غير واضحة.

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