رامي جان: أيمن نور يعامل موظفي قناة الشرق بـ أنا ربكم الأعلى.. فيديو

قال رامي جان العائد من تركيا، أن الإخواني أيمن نور أرسل بلطجية لأحد العاملين في قناة الشرق لكي يسرقوا منه هاتفه، لأنه ظن أنه يتواصل مع الأمن المصري والمواقع الإخبارية.



وأوضح خلال حلقة اليوم من برنامج « 90 دقيقة »، والذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، أن أيمن نور طغى وتجبر علي العاملين في القناة وينفق أمواله وأموال التمويل على مصروفاته الشخصية من ملبس ومأكل وفنادق وسيارات فارهة.



وأضاف جان أن الأزمة ترجع إلى أن العاملين في القناة كانوا ينتظرون زيادة في الرواتب وفقا لوعود أيمن نور، وبعد ذلك فوجئوا بعدم وجود أي زيادة، لافتًا إلى أن أيمن نور هددهم في حالة الاعتراض بحبسهم، قائلا: «شوية ويقلهم انا ربكم الأعلى، أيمن نور بياكل عيش على قفا العاملين في قناة الشرق».