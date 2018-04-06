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اقتصاد

المصريون يستحوذون على 69.6% من معاملات البورصة في أسبوع

الجمعة 06/أبريل/2018 - 07:02 ص
البورصة
البورصة
سجلت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع، نسبة 69.65 % من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 17.28 % والعرب على 13.08 %، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وقد سجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 358.76 مليون جنيه هذا الأسبوع. بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 12.65 مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

والجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي شراء قدره 9,974.22 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع قدره 806.25 مليون جنيه خلال نفس الفترة.

استحوذت المؤسسات على 35.76 % من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64.24 %.

وقد سجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 72.41 مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

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