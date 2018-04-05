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«استرداد الأراضى»: لجنة تقييم رباعية استرشادية لتحديد سعر الفدان.. فيديو

الخميس 05/أبريل/2018 - 09:09 م
محمد حلمي
محمد حلمي
هاني حسين
قال اللواء محمد حلمي، رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، عضو اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، إن كل محافظ مفوض بالعمل من أجل قبول طلبات تقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي.

وأضاف حلمي في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة" على قناة " صدى البلد"، إن اللائحة التنفيذية نصت على تحديد أسعار مصاريف لجنة الفحص والمعاينة للأراضي التي يتم تقنينها، ولكن تقييم سعر الفدان يحدده لجنة التقييم الرباعية التي تعتبر استرشادية في المحافظات.

وتابع :" تلك اللجنة تعمل وفقا لأسس فنية متخصصة، وتحدد قرب الأرض من مصادر المياة والطرق الرئيسية، ومدى خصوبة التربة بالأرض، والتعرف على أسعار المزادات في المنطقة على الأراضي المجاورة لها".

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