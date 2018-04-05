شاهد.. البرومو الدعائى لكليب رنا سماحة "بينا خير"

طرحت شركة "نيوجينيريشن" للإنتاج الفنى، لصاحبها المنتج حسام بدران، اليوم، البرومو الدعائي لكليب "بينا خير" للمطربة رنا سماحة، على موقع يوتيوب.



أغنية "بينا خير"، كلمات وألحان هشام صادق، و توزيع محمد شفيق، وهندسة صوتية خالد رؤوف .



وتم تصوير الكليب في ولاية كاليفورنيا الأمريكية تحت إدارة المخرج والمنتج حسام بدران، واستغرق التصوير يومًا واحدًا فقط.



ويعد الكليب، التعاون الثاني للمطربة رنا سماحة وحسام بدران و"نيوجينيريشن"، بعد تعاونهما مسبقًا بكليب "هاي" الذي حقق نجاحًا كبيرًا في موسم الصيف الماضي.