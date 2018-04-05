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تامر أمين: سعد الدين إبراهيم جاسوس.. فيديو

الخميس 05/أبريل/2018 - 09:14 م
تامر أمين
تامر أمين
قال الإعلامي تامر أمين، إن سعد الدين إبراهيم يعمل وفق خطه محددة ومنهج معين ويركز على تحقيق أهدافه، في علاقته مع النظام القطري.

وأضاف أمين، ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»: «سعد إبراهيم بيلتقي مع تميم والشيخه موزه بشكل منتظم وبيتلقى منهم التعليمات والتمويل، والنظام القطري نظام معادٍ يعمل على تشويه الدولة المصرية وزعزعة الاستقرار، وتواصل سعد الدين ابراهيم مع هذا النظام يعد تخابرا».

وأشار أمين إلى أن سعد الدين إبراهيم يعمل على تجنيد بعض الشباب الصحفيين للعمل في قناة الجزيرة القطرية لسب مصر وتشويه صورتها، وهو نفس ما يقوم به الجاسوس من إلحاق الضرر ببلده.

وتابع أمين: «اللى زود الطين بله، إنه بعد ما قبضت السلطات المصرية على عبد المنعم أبو الفتوح الإخواني، بناء على عدة تهم موجهة إليه، مبقاش قدام الإخوان وتركيا إلا سعد الدين إبراهيم، وهيسافر الفترة اللي جايه لتركيا وهيحضر اجتماعات للمجلس الأعلى لتنظيم الإخوان وهياخد التعليمات الجديدة والأموار الجديدة ومنها حملة تجميل الصورة، اللى بتشتغل عليها الإخوان».

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