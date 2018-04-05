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فن

مجدى أحمد على: رئيس مهرجان القاهرة السينمائى معرض للفشل

الخميس 05/أبريل/2018 - 11:50 م
مجدى أحمد على
مجدى أحمد على
أحمد إبراهيم
قال المخرج مجدى أحمد على إن اختيار محمد حفظى رئيسا لمهرجان القاهرة السينمائى موفق للغاية، ومن الممكن أن يحقق نتائج مبهرة فى حالة تنفيذ باقى الإصلاحات التى وضعتها لجنة السينما من أجل تطوير مهرجان القاهرة.

وأضاف مجدى لـ صدى البلد: "فى تصورى أنه من الصعب على محمد حفظى أن يقدم دورة مختلفة إذا لم تتحقق باقى الإصلاحات على أرض الواقع التى وضعتها لجنة السينما برئاسة المنتج محمد العدل".

وتابع أن حفظى معرض للفشل فى حالة عدم تنفيذ هذه الإصلاحات، ومن بينها وجود مجلس أمناء للمهرجان يساعده فى تقديم التسهيلات الخاصة بالمهرجان، والتى تتشعب بين عديد من الوزارات المختلفة، وتكون مهمته مواجهة البيروقراطية حتى لا يدخل فى تفاصيل بعيدة عن هدفه الرئيسى، ولابد من أن يكون الهدف الرئيسى فى المرحلة المقبلة ضرورة زيادة ميزانية المهرجان الى ضعف ميزانيته الحالة التى تقدير بـ 10 ملايين جنيه، قائلا: "أتصور أن هذه اللجنة أو المجلس تسهل من مهام رئيس المهرجان وتسهل بشكل كبير فى نجاح الدورة".

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